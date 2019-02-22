2019-02-22T05:25:59+03:00
Происшествия

Тюменского травматолога ждет суд за липовые справки призывникам

Доктор помог несколько молодым людям "откосить" от армии
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменского травматолога ждет суд за получение взяток от призывников. Следствие считает, что доктору ОКБ №2 с 2015 по 2017 годы было передано 485 тысяч рублей.

Врач, прикомандированный в медкомиссию областного военкомата, через посредника получал за липовые заключения деньги от призывников или их родителей.

К примеру, в декабре 2015 года травматолог «создал условия, при которых призывнику было надрезано Ахиллово сухожилие», в результате в ОКБ №2 поставили диагноз - рваная рана правой голени с повреждением Ахиллова сухожилия. В ноябре 2016 года этот же доктор подтвердил у призывника наличие застарелого повреждения Ахиллового сухожилия правой голени, дефекта Ахиллового сухожилия, препятствующего военной службе. Молодой человек был признан ограниченно годным к военной службе и зачислен в запас. В феврале 2017 года ему был выдан военный билет.

Второму призывнику врач помог получить заключение о двустороннем продольном плоскостопии, а третьему призывнику - подтвердить мочекаменную болезнь. В результате они были признаны ограниченно годными к военной службе.

Четвертый призывник под контролем правоохранительных органов в ноябре 2017 года через посредника передал взятку врачу за подтверждение у него язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. После этого в отношении травматолога было возбуждено уголовное дело.

После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Центрального округа города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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