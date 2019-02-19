Тюменская радиопрограмма – в финале российского конкурса

СЕГОДНЯ 15:20 2019-02-19T15:20:32+03:00

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Проект тюменской радиостанции "Вера" "Герои нашего времени" (автор и ведущая Лариса Лукьянова) занял второе место в номинации "Тематическая радиопрограмма" творческого конкурса "Вместе Медиа". Церемония подведения итогов состоялась в Екатеринбурге.

Программа рассказывает о настоящих героях, о тех, кто воевал в Афганистане и Чечне. О тех, кто сумел выжить и готов рассказать, как это было, и тех, кто с войны не вернулся. И, конечно, о тех, кто потерял в этих войнах своих близких и хранит память о минувших событиях в душе и сердце.

Цикл передач "Герои нашего времени" выходит в тюменский эфир с 2017 года при финансовой поддержке АО "Транснефть - Сибирь". Программа сумела завоевать сердца тюменских радиослушателей. Высокую оценку она получила и в профессиональной среде, став дипломантом фестиваля "Премия МИРа" прошедшего в Санкт-Петербурге в ноябре 2018 года.

Совместный проект радио "Вера" и АО "Транснефть – Сибирь" "Герои нашего времени" получил приглашение для участия в финале конкурса "Вместе Медиа", который пройдет в Москве с 18 по 21 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU