Тобольский полиэтилен и пропилен отправится в Китай, Турцию и Европу

СЕГОДНЯ 21:09 2019-02-18T21:09:15+03:00

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60 процентов полиэтилена и полипропилена, который планируется производить на нефтехимическом комплексе «ЗапСибНефтехим» после его запуска, планируется экспортировать в Европу, Турцию и Азию. Как рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, самый приоритетный рынок – Китай, куда будет отгружаться порядка 30% объемов.

После того, как комплекс выйдет на полную мощность, объёмы экспорта полипропилена могут составить до 300 тыс. тонн в гол, полиэтилена – до 900 тыс. тонн в год. Правда, точные цифры экспорта будут зависеть от потребностей российского рынка. Например, пуск производства полипропилена на тобольском предприятии «СИБУРа» в 2013 г. стимулировал видимый рост внутреннего спроса.

Как отметили в пресс-службе СИБУРа, запуск нового комплекса потребует вовлечения в переработку большего объема СУГ, поэтому постепенно будут сокращены внешние продажи этой продукции примерно на 3 млн тонн в год.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что прогресс строительства комплекса «ЗапСибНефтехим» по итогам декабря 2018 года составил 92,5%. В работе задействованы более 5 тысяч российских строителей, численность операционного блока в декабре составила почти 1,7 тысяч сотрудников. Они контролируют и принимают оборудование, выполняют экспертизу документации, готовят и планируют пуско-наладочные работы. Специалисты из 35 российских регионов оказывают услуги по поставке стройматериалов и оборудования, а также по их транспортировке. В проекте участвуют более сотни российских подрядных организаций и поставщиков оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU