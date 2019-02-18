Индустриальные парки Тюменской области пользуются популярностью у инвесторов

СЕГОДНЯ 20:09 2019-02-18T20:09:04+03:00

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Создание индустриальных парков в Тюменской области полностью себя оправдывает, как и другие меры поддержки для привлечения в регион инвестиций. Об этом на прошлой неделе заявил губернатор Александр Моор в эфире программы «Час Тюмени». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, говоря о развитии индустриальных парков, глава региона назвал их работу эффективной.

К примеру, Боровский индустриальный парк полностью заполнен, два предприятия выпускают продукцию, остальные начнут выпуск уже в этом году. Резиденты Богандинского индустриального парка, большего по площади, уже тоже начали занимать площади. Здесь предпринимателям предоставляют землю со всей инфраструктурой, ведётся строительство помещения, которое планируется сдавать в аренду. Инвестору останется только поставить оборудование и начать выпуск продукции.

По словам Александра Моора, резиденты – не очень крупные, но они так же важны.

- Идеология индустриального парка в том, что инвесторам дается земля со всей инфраструктурой, что экономит время и деньги. Задача предпринимателя – поставить производство и наладить выпуск продукции. Многие компании ориентированы на АПК и пищевую промышленность. Так, один из резидентов Богандинского планирует реализовать межрегиональный проект по переработке оленины, при этом сырье будет поступать с Ямала, - отметил губернатор.

Помимо всего прочего, Александр Моор назвал перспективным Тюменский технопарк, резиденты которого выпускают продукцию более чем на 6 млрд рублей. Здесь же работает центр поддержки экспорта, создан центр компетенции в сфере производительности труда.

- Большую роль в развитии экономики играют не только инвестиции, но и повышение производительности труда на предприятиях, которые сегодня работают. Сегодня более 30 компаний добровольно участвуют в этом проекте, показывая хорошие результаты, - подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU