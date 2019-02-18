Житель Тюменской области выиграл в лотерею более 32 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:50 2019-02-18T14:02:05+03:00

Тюменец выиграл в лотерею более 32 миллионов рублей

На эти деньги мужчина планирует купить квартиру

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Житель Тюменской области Владимир Новоселов выиграл в лотерею 32 410 993 рублей. Такую сумму он выиграл по итогам 6167-го тиража «Гослото «7 из 49».

Владимир по профессии программист. У него много друзей, с которыми он любит проводить свободное время.

Как говорит сам Влладимир, он всегда мечтал выиграть в лотерею, даже продумал размер выигрыша — 4 миллиона рублей. Его желание исполнилось, но только сумма оказалась в 16 раз больше.

- Я не высчитывал, какие числа чаще выпадают, не отмечал даты рождения близких, просто выбрал случайные числа, — рассказывает победитель.

Свой выигрыш Владимир планирует потратить на покупку квартиры. Оставшуюся сумму он планирует доверить специалисту, который поможет приумножить финансовое состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU