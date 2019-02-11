Липовые дипломы и полисы ОСАГО тюменцы могли купить на 28 сайтах
Прокуратура Тюмени выявила в сети Интернет сайты, предлагавшие большой каталог поддельных документов об образовании. На 28 ресурсах можно было приобрести аттестаты об окончании 9 классов, дипломы о высшем образовании любого вуза страны, а также полисы ОСАГО.
- Уголовным кодексом Российской Федерации за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность, - отметили в прокуратуре Тюменской области.
В целях исключения доступа граждан к сайтам прокуроры направили в Центральный районный суд Тюмени административные исковые заявления о признании указанной информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Представитель фемиды удовлетворил требования прокурора в полном объеме. В настоящее время доступ к противоправной информации заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU