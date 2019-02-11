2019-02-11T14:07:27+03:00
Происшествия

Липовые дипломы и полисы ОСАГО тюменцы могли купить на 28 сайтах

По требованию прокуратуры ресурсы по продаже подделок прикрыты
Марина Васильева
Поделиться:
Фото pixabay.comФото pixabay.com
Изменить размер текста:

Прокуратура Тюмени выявила в сети Интернет сайты, предлагавшие большой каталог поддельных документов об образовании. На 28 ресурсах можно было приобрести аттестаты об окончании 9 классов, дипломы о высшем образовании любого вуза страны, а также полисы ОСАГО.

- Уголовным кодексом Российской Федерации за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность, - отметили в прокуратуре Тюменской области.

В целях исключения доступа граждан к сайтам прокуроры направили в Центральный районный суд Тюмени административные исковые заявления о признании указанной информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Представитель фемиды удовлетворил требования прокурора в полном объеме. В настоящее время доступ к противоправной информации заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
Влюбленные пары смогут бесплатно покататься на главном катке Тюмени
За год в стенах тюменских колоний зарегистрировали брак около 200 пар
Знакомство в социальной сети едва не стояло тюменке машины
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
23 февраля на тюменской набережной вновь развернется «Спецоперация Лед»
В Тюменской области услуга по вывозу мусора превратилась из жилищной в коммунальную
На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться в зоопарке
В Тюменской области житель деревни полтора месяца хранил тело приятеля в сундуке
В Тюменской области стали чащи подделывать полиса ОСАГО
Молодежи Тюмени дадут полмиллиона на творчество
В Ишиме детскому тренеру по боксу вернули зрение
Александр Моор поздравил с днем рождения звезду тюменского биатлона Евгения Гараничева
Тюменцы смогут пользоваться бесплатным интернетом на остановках
Тюменец ударил сожительницу ножом и лег спать
В Тюмени продуктовый магазин закрыли из-за шумных холодильников
Тюменские биатлонисты завоевали награды Кубка России среди ветеранов
В Тюменской области снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом
Погода в Тюмени 13 февраля: ожидается прохладный и пасмурный день
В компании «Восток» извинились перед тюменцами за ошибку при начислении платы за мусор
Средняя сумма банковских вкладов тюменцев составляет 216 тысяч рублей
АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги деятельности в области экологии и охраны окружающей среды в 2018 году
Тюменцы стали чаще проверяться на онкологию
Свалками в Тюменской области займётся региональный оператор
Тюменские депутаты помогут ветерану-афганцу приобрести автомобиль