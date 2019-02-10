Тюменцы представят за рубежом онлайн-кинотеатр «Ноль плюс» с «осмысленным» просмотром

СЕГОДНЯ 15:03 2019-02-10T15:03:28+03:00

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Команда тюменского проекта «Ноль плюс» под руководством директора Николая Данна примет участие в ежегодном собрании членов Европейской Ассоциации детского кино (ECFA), которое состоится в Берлине. Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на директора по международным отношениям Александра Школенко, тюменцы представят кинофестиваль «Ноль плюс», а также кинопедагогическую деятельность с киноуроками для детей и семинарами для педагогов и родителей.

- Отдельное внимание уделим онлайн-кинотеатру zeroplus.tv, который отличается от любых других онлайн-кинотеатров тем, что в нем есть функционал «осмысленного» просмотра. Пользователи со статусом «наставник» и «родитель» могут создавать собственные киноуроки с использованием контента платформы: задавать вопросы к фильму, прописывая их в административной панели к конкретному таймкоду картины; создавать тест по фильму с вариантами ответов, который появляется после просмотра, - отметил он.

Родители могут прикреплять к аккаунту профили своих детей, чтобы создавать для них персональные подборки фильмов.

Кроме того, тюменцы обсудят международные детские кинофестивали и проведение совместных киносмен с обучением детей снимать кино в формате обмена.

ИСТОЧНИК KP.RU