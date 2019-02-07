2019-02-07T12:24:17+03:00
Общество

Тюменским родителям расскажут об индексации социальных выплат

Повышение коснулось всех федеральных ежемесячных выплат
Маргарита КАЛИНКИНА
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Ежегодный областной форум «Семья» готовят в Тюмени. Он пройдет 14 апреля в Технопарке. По традиции на нем будут обсуждаться самые актуальные для родителей проблемы. В этом году форум тардиционно откроет секцию «Семья и государство». На ней папам и мамам подробно расскажут об индексации выплат, пособий и компенсаций, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей. А также об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Единый порядок индексации установлен в России в январе 2018 года. Исходя из данных о фактическом росте цен, выплаты увеличатся на размер инфляции, то есть на 4,3%. Это практически в два раза больше, чем в 2017 году.

- С 1 февраля 2019 года повышаются все федеральные ежемесячные выплаты. Перечень государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержден федеральным законом № 81. К числу пособий, подлежащих индексации, относятся в т.ч. единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Так же хочу отметить, что каждое из пособий рассчитывается с учетом районного коэффициента, составляющего для Тюменской области 1,15, - объясняет Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья».

Вопросов по оформлению и условиям получения пособий, социальной поддержки семей с детьми в Тюменской области, у молодых родителей всегда достаточно много, поэтому на форуме им будет уделено особое внимание.

- Постановление Кабинета министров о индексации социальных выплат актуально, так как затрагивает интересы большого числа россиян. И хотя каждый может ознакомиться с Постановлением, а в СМИ даются комментарии, наверняка останутся вопросы, требующие индивидуального расчета сумм выплат, вариантов их получения и др. В такой ситуации лучше обратиться в территориальные органы социальной защиты населения, так как в большей степени они обеспечивают реализацию вопросов, касающихся выплат, пособий и компенсаций. Обратиться можно лично или подать письменное заявление. Найти ответы на вопросы молодым родителям также поможет областной форум «Семья», - рассказывает Галина Сушинских, заместитель председателя регионального отделения «Российского детского фонда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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