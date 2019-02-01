2019-02-01T16:00:30+03:00
Общество

Скончался легендарный тюменский геолог Иван Нестеров

Церемония прощания с ученым состоится 4 февраля
Маргарита КАЛИНКИНА
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Скончался легендарный тюменский геолог Иван Нестеров. Фото газеты "Тюменская область сегодня"Скончался легендарный тюменский геолог Иван Нестеров. Фото газеты "Тюменская область сегодня"
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Легендарный российский геолог Иван Иванович Нестеров сегодня, 1 февраля, ушел из жизни. Одному из первооткрывателей Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, профессору Тюменского индустриального университета было 87 лет.

На примере жизни Ивана Ивановича можно изучать историю освоения недр и развития Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, геологии крупнейших месторождений нефти и газа Тюменской области.

Невосполнимую утрату переживает Тюменский индустриальный университет, российская геологическая наука и все, для кого на протяжении долгих лет Иван Иванович Нестеров был и навсегда останется Учёным с мировым именем, Учителем от Бога и настоящим Человеком.

Иван Иванович Нестеров – выдающийся советский и российский геолог, нефтяник, член-корреспондент РАН, лауреат Ленинской премии и государственной премии Правительства РФ, член трёх международных общественных академий, национального комитета геологов России, экспертно-научного совета при Федеральном агентстве по недропользованию Министерства природных ресурсов и экологии России, председатель Союза создателей Тюменского нефтегазового комплекса, Почётный гражданин города Тюмени и Тюменской области, профессор Тюменского индустриального университета.

Ректорат и коллектив опорного вуза выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Ивана Ивановича. Скорбим вместе с Вами.

Церемония прощания с ученым состоится 4 февраля. О месте и времени будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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