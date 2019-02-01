Кандидат на пост президента Российского футбольного союза представил в Тюмени программу развития спорта

СЕГОДНЯ 11:31 2019-02-01T12:25:30+03:00

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Кандидат на пост президента Российского футбольного союза (РФС) приехал в Тюмент на встречу с главами региональных футбольных федераций МОО «Урал - Западная Сибирь». Генеральный директор компании «Газпром нефть», председатель комитета программ развития футбола РФС Александр Дюков будет участвовать в выборах, которые пройдут в конце февраля. Он пока единственный кандидат. Его кандидатуру выдвинули 63 футбольные организации страны.

Участники встречи убеждены, что любимый вид спорта многих россиян нужно выводить на более высокий уровень. Для этого его необходимо развивать в регионах, в том числе на Урале и в Западной Сибири.

Необходимы также инвестиции в строительство футбольной инфраструктуры.

- Можно использовать опыт хоккея, когда на средства частного капитала строятся монежы, а затем используются в аренду всем желающим. Помимо этого, манежи смогут использовать детско-юношеские школы, - считает Александр Дюков.

Он участвовал в разработке программы развития российского футбола до 2030 года. Основные ее направления касаются национальной сборной, профессионального, массового любительского и детско-юношеского футбола.

Особое внимание будет уделено развитию детского-юношеского футбола. Это тот фундамент, без которого не может быть успешного будущего как у национальной сборной, так и у профессиональных клубов.

- Есть возможность вывести детско-юношеский футбол на другой уровень. Для этого нужна развитая инфраструктура, нужны поля, манежи. Также есть проблемы с нехваткой квалифицированных тренеров. Необходим подход и реализация принципа, когда равный играет с равным, это позволит юношам и детям быстрее развиваться, - заметил кандидат в президенты.

Еще один важный аспект в развитии детско-юношеского футбола - возможность юношам продолжать спортивное обучение и после окончания средней школы. Часто сразу после школьного выпускного дети уходят и из спортивных школ. Профессиональных центров, в которых они могли бы продолжить свое спортивное образование и развитие, очень не хватает. Как заметил Дюков, важно создать условия, чтобы и после 17 лет юноши могли заниматься футболом. Решить эту проблему может в том числе создание региональных центров подготовки футболистов.

ИСТОЧНИК KP.RU