СЕГОДНЯ 15:40 2019-01-31T15:40:08+03:00

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Тюменец угнал автомобиль у таксиста. Его удалось поймать по горячим следам.

Как оказалось, угонщик был пьян. Он вызвал такси, доехал до нужного места, но выходить из машины передумал. Мужчина устроил с таксистом конфликт и под угрозой расправы выгнал его из салона, сел за руль и проехал около 200 метров. Угонщик не справился с управлением и столкнулся с припаркованными рядом авто. Он вышел из машины и попытался скрыться в соседнем дворе. Благодаря полицейским его задержали. Как оказалось, 24-летний житель Тюмени уже был судим и сейчас безработный.

По данному факту возбуждено уголовного дело на основании части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автотранспортом». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU