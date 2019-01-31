Тюменских школьников учат правилам ухода за собой
Во многих тюменских школах со второго полугодия для восьмиклассников стартовали уроки здоровья «Правила ухода за собой». До этого подростков учили правилам полезного питания» и оказания первой медицинской помощи.
Занятия необходимы, чтобы научит детей беречь свое здоровье. Медицинские осмотры показывают, что лишь 27 процентов детей полностью здоровы, отмечают в областном департаменте здравоохранения. Большая часть школьников имеет патологии опорно-двигательного аппарата и зрения, лишний вес и другие нарушения.
Уроки организуются при поддержке областного Департамента здравоохранения, городского департамента образования и Областного центра медицинской профилактики.
Так, при помощи «Вита – бокса» - набора дидактических материалов врачи медицинской профилактики проводят интерактивное занятие, обучая личной гигиене, подбору нижнего белья, уходу за зубами, волосами и кожей.
Актуальная тема для подростков – появление угрей, прыщей, камедонов. Врачи рассказывают, как справляться с этими неприятностями. Ребят учат правильно загорать и выбирать средства для загара, поясняют, чем опасны пирсинг и тату.
ИСТОЧНИК KP.RU