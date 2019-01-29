В Тюменской области ликвидируют деревянные школы

СЕГОДНЯ 14:20 2019-01-29T14:20:36+03:00

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В Тюменской области продолжается ликвидация школ в деревянном исполнении. Ход работ рассмотрен на заседании президиума регионального правительства, которое в понедельник, 28 января, провел губернатор Александр Моор.

- По шести школам (до 20 и до 40 мест) разработаны эскизы модульных зданий, заключены контракты на подготовку проектной документации, - сообщил заместитель губернатора, начальник главного управления строительства Сергей Шустов. - Так, проект школы в д. Епанчина Тобольского района уже проходит экспертизу. Проекты школ в п. Курья и с. Касьяново Вагайского района, с. Новотроицкое Нижнетавдинского района и с. Заводопетровское Ялуторовского района будут готовы во втором квартале, еще один – в д. Чебурга Тобольского района – в третьем квартале.

В 2019-2020 годах запланировано строительство еще девяти малокомплектных школ: в д. Вершинская, д. Веселинская, д. Индери, д. Малый Уват, с. Митькинское Вагайского района, д. Тахтагул Тобольского района, с. Новоказанка Сладковского района, с. Кускургуль Нижнетавдинского района, с. Тугалово Уватского района.

В областном бюджете заложены также средства на строительство небольших школ в капитальном исполнении. В частности, в 2019-2020 годы будет построена школа в д. Хмелева Тобольского района.

Напомним, в рамках программы по ликвидации деревянных зданий школ в предстоящие три года запланировано построить 32 школы (10 школ – в Тобольском районе, 12 школ - в Вагайском районе, 3 школы — в Уватском районе, две школы – в Нижнетавдинском районе, по одной школе – в Абатском, Сладковском, Упоровском, Ялуторовском и Ярковском районах). Из 32 школ в модульном исполнении запланирована 21 школа.