2019-01-26T00:09:46+03:00
Общество

Погода в Тюмени 26 января: на улице чуть-уть потеплеет

Температура воздуха составит -18 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 26 января: на улице чуть-уть потеплеетПогода в Тюмени 26 января: на улице чуть-уть потеплеетФото: Татьяна Коркина
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В Тюменской области 25 января ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, ночью на юго-востоке умеренный снег, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 м/с, понижение температуры, ночью -23…-28 C, при натекании облачности до -14…-19…C, днем -18…-23 C, местами до -13…-18 C.

По народному календарю 26 января – Ермилов день, установленный в память мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских (Белградских), которые жили в 3-4 веках. На Руси в этот день предсказывали погоду: туманный круг около месяца в Ермилин день предвещал метель.

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