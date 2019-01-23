Бизнес Южной Кореи готов сотрудничать с Тюменской областью

СЕГОДНЯ 14:47 2019-01-23T14:47:34+03:00

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Делегация Тюменской области побывала с официальным визитом в Южной Корее. Стороны обговорили возможности сотрудничества в различных сферах бизнеса.

- Нам удалось подписать меморандум о сотрудничестве с крупнейшей корейской клиникой «Северанс», есть договоренности о строительстве фармзавода. Подписаны меморандумы о взаимодействии в строительной отрасли, а также об обмене студентами в сфере образования, - пояснил почетный консул Республики Корея в Тюмени Игорь Самкаев.

Он добавил, что в ходе визита также было подписано соглашение с крупной проектной корейской компанией, входящей в тройку лучших в стране, о проектировании выставочного центра и отеля в районе Рощино.

- Все наши инвестиционные проекты были представлены, они были интересны представителям корейской стороны, в частности таких крупных организаций как «КОТРА» и «КИТА», объединяющих бизнес-сообщество в Корее, - подчеркнул Игорь Самкаев.

Помимо этого, в завершающий день состоялась встреча заместителя губернатора Ларисы Теплоуховой с руководством Ассоциации международной торговли (KITA). Замгубернатора представила экономический и инвестиционный потенциал области, обозначила перспективные направления для корейского бизнеса.

В рамках визита главы Тюмени, Ялуторовска и Заводоуковска посетили Центр управления транспортом Сеула (TOPIS). Узнали о технологиях, которые там применяются и о возможности адаптации системы и применения её в Сибири, сообщили в пресс-службе правительства области. Также члены делегации ознакомились с работой полигона по утилизации и переработке мусора, мусоросжигательного завода.