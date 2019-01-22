2019-01-22T10:00:24+03:00
Экономика

В Тюмени готовят два форума с участием бизнесменов Кореи

Оба мероприятия состоятся весной
Маргарита КАЛИНКИНА
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Два российско-корейских форума состоятся весной в Тюмени. У правительства и бизнеса Кореи повышается интерес к сотрудничеству с Россией, поэтому государственная корейская организация поддержки бизнеса «Котра» готова содействовать проведению в Тюменском регионе архитектурно-строительного и промышленного форумов-выставок.

- Это замечательная возможность для общения между бизнесменами двух стран и укрепления сотрудничества, - отметил Почетный консул Республики Корея в Тюмени Игорь Самкаев.

Вице-президент «Котра» Ким Сан Мук считает, что важно правильно подобрать участников, чтобы они были интересны друг другу. Поэтому компаниям, в том числе уже работающим в России, будут направлены приглашения и информация о Тюменском регионе.

Корейской стороне уже представлена вся информация об экономике региона на встрече с руководством «Котры» главы Тюмени, Ялуторовска и Заводоуковска представили инвестиционный потенциал своих территорий, рассказали о бизнес-проектах и перспективных сферах развития.

Отметим, что организация создана правительством Кореи в 1962 году. Работа её строится по четырём основным направлениям - экспортная поддержка для среднего и малого бизнеса, маркетинговые исследования, сбор информации по перспективным рынкам, привлечение инвестиций в Корею. В ней работают 1600 человек, представительства открыты в 87 странах, в том числе четыре в России - во Владикавказе, Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге.

По данным пресс-службы губернатора Тюменской области, товарооборот региона и Кореи вырос в семь раз в 2018 году по сравнению с предыдущим годом и составил 159 миллионов долларов.

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