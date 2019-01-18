2019-01-18T17:23:02+03:00
Общество

В Тюмени отменили митинг против «мусорной реформы»

Администрацию города поставили в известность
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени отменили митинг против «мусорной реформы»В Тюмени отменили митинг против «мусорной реформы»Фото: Лидия Шумкова
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Официальное обращение от организаторов митинга, посвящённого «мусорной реформе», который должен состояться 20 января на Центральной площади поступило в администрацию Тюмени. Об этом сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на председателя комитета по межнациональным отношениям администрации города Романа Малыгина.

По его словам, в администрации получили официальное обращение организаторов об отзыве заявки на проведение митинга. Причина – изменившиеся условия у организаторов.

- Они информируют орган местного самоуправления об отказе в проведении заявленного публичного мероприятия, - отметил Роман Малыгин.

Судя по всему, коммунисты отозвали уведомление о митинге, так как теперь отсутствует причина для протеста. Напомним, накануне губернатор Тюменской области сообщил, что дал поручения, которые связаны с изменениями в оплате утилизации мусора.

Кстати, те, кто планировал прийти на митинг, могут быть оштрафованы. Так, например, в 2018 году Главу тюменского штаба Навального оштрафовали на 280 тысяч за митинг «Он нам не царь». Координатора штаба Александра Куниловского посчитали идейным вдохновителем несанкционированной акции, которая прошла 5 мая. В том же месяце 200 тысяч штрафа за участие в митинге 5 мая впаяли и одному из оппозиционеров Мстиславу Письменкову, который собирал деньги, прося помощи у друзей во «Вконтакте».

Также в сентябре 2018 Центральный районный суд Тюмени оштрафовал заместителя координатора штаба Навального в Тюмени Олега Коржанова на 280 тыс. рублей за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Ему вменялось в вину то, что в социальных сетях он призывал прийти на несогласованные шествие и митинг против повышения пенсионного возраста 9 сентября в Тюмени.

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