52 купели в Тюменской области: пить освещенную воду из водоемов нельзя

СЕГОДНЯ 10:41 2019-01-18T10:51:49+03:00

Ее можно использовать только для умывания и освещения жилья

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Для крещенских купаний на водоемах Тюменской области оборудованы 52 купели. Все иордани обследованы и приняты комиссиями, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Ожидается, что в этом году окунутся в воду более 52 тысяч человек.

При оценке безопасности мест купаний учитывалась толщина льда, наличие ограждений, 2-х лестничных спусков и короба внутри купели, чтобы человека не унесло течением.

За безопасностью на водоемах будут следить 927 человек от областной подсистемы РСЧС, в том числе 292 сотрудника МЧС.

В МЧС подчеркивают, что купание в водоемах на Крещение безопасно только в специально оборудованных для этого местах. Пить воду из рек и озер нельзя! Освященную воду для питья нужно набирать в церкви или из систем центрального водоснабжения. В естественных водоемах воду можно брать только для непитьевых целей.