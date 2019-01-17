Новая напасть: тюменцам угрожает муха-горбатка

СЕГОДНЯ 08:33 2019-01-17T08:45:56+03:00

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Угроза распространения мухи-горбатки реально возникла в Тюменской области. Насекомое может попасть из Германии или Турции в апельсинах, мандаринах, грейпфрутах, грушах, лимонах, огурцах, яблоках, торфе. Сотрудники областного управления Россельхознадзора сообщают о систематических выявлениях насекомого в подкарантинной продукции из Европы.

Муха многоядна и может нанести серьезный ущерб растениеводству и ветеринарно-медицинской сфере.

Она также опасна для здоровья человека и домашних животных. Вредитель, поселяясь в кожных ранах, в кишечнике, в легких, на слизистой оболочке глаз, в органах мочеполовой системы, способен вызывать миазы. Случайное попадание яиц и личинок мух-горбаток в систему пищеварения человека может обернуться кишечным миазом. В группе риска - дети и взрослые с ослабленным иммунитетом. Муха также отмечена как переносчик холеры.

Обычная пищевая среда для этих насекомых - гниющие растения и грибы, мертвые членистоногие и моллюски, испражнения животных и человека. Кроме того, личинки могут поедать даже вазелин и гуталин.

Горбатка способна развиваться в различных органических остатках как растительного, так и животного происхождения. Поражает сою, картофель, бананы, дыню и другие растения. Она способна наносить существенный вред грибным плантациям, повреждая мицелий и плодовые тела вешенки, шампиньонов, трюфелей.

Пути распространения: бананы (в особенности перезрелые или перевозимые в повторно используемой загрязненной таре) и другие фрукты; шампиньоны из регионов распространения вредителя. Возможен также занос с грузами, напрямую не связанными с продуктами питания (в особенности - загрязненными различными органическими остатками), с различными экзотическими животными, в том числе и с насекомыми, в оперении перелетных птиц. В холодном климате горбатки развиваются в помещениях, где хранится продукция.

В связи с высоким риском распространения мухи, усилен контроль за продукцией из Европы. При обнаружении насекомого организации любых форм собственности, а также физические лица, осуществляющие транспортировку, хранение и реализацию продукции обязаны немедленно информировать Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в том числе в электронной форме.

Увидеть и распознать ее может любой. Взрослая муха обычно длиной 2-3 мм, с желтоватым или коричневатым телом и черными глазами. Грудь крупная, горбовидная. На крыльях отсутствуют поперечные жилки. В передней части крыла развиты так называемые «толстые жилки», костальная жилка с костальными ресничками тянется до половины крыла.

Сообщать о насекомом можно в управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре на адрес электронной почты mail@ursn72.ru или по телефонам (3452) 43-02-01, 8-922-260-95-56, а также по адресу: г. Тюмень, ул. Л. Толстого 35, каб.101, 102.