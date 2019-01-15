Тюменских педагогов профобразования будут учить работе с инвалидами

СЕГОДНЯ 14:35 2019-01-15T14:36:16+03:00

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Тюменских педагогов профессионального образования научат работать с учениками, имеющими инвалидность. Проект инклюзивного образования реализует некоммерческой объединение «Вдохновение» совместно с Западно-Сибирским государственным колледжем.

Обучать преподавателей будут педагоги, сами имеющие инвалидность. Например, слабослышащие обучат особенностям общения с инвалидами данной целевой группы, в том числе, через жестовый язык. Слепые и слабовидящие покажут эффективные формы, техники и приемы тифлопедагогики, а инвалиды на колясках акцентируют внимание на наиболее проблемных ситуациях, с которыми в каждодневной жизни сталкиваются люди с двигательными проблемами.

В рамках проекта планируется провести пять курсов. Первый из них пройдет с 21 по 25 января. Участие в нем бесплатное. Проект реализуется на средства грант президента РФ.