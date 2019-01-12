Погода в Тюмени 12 января: местами пройдёт небольшо снег
Ожидается облачность с прояснениями
Погода в Тюмени 12 января: местами пройдёт небольшо снегФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 12 января, ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой снег, ветер южный, юго-западный 4-9 м/с, температура ночью -15…-20 C, при прояснении -25…-30 C, днем -9…-14 C, местами до -19 C.
В Ялуторовске переменная облачность. Температура воздуха ночью -17…-19 C, днём – 9…-11 C. Ветер юго-западный 4-9 м/с.
В Голышманово облачно. Температура воздуха ночью -15…-17 C, днём – 10…-12 C. Ветер юго-западный 4-9 м/с.
В Ишиме переменная облачность. Температура воздуха ночью -16…-18 C, днём – 12…-14 C. Ветер юго-западный 4-9 м/с.