СЕГОДНЯ 11:04 2019-01-11T11:04:40+03:00

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Тюменские кардиологи добились рекордно низкого в России показателя смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Центр сердца и сосудов ОКБ № 1 является одним из лидеров в стране по экстренной кардиологической помощи.

В 2018 году уровень смертности от инфаркта миокарда составил всего 7,8%. В 2017 году он был 8,2%.

- Сейчас средний показатель по стране 12%, а 8% в России планируется достичь только к 2024 году, - сообщил заведующий кардиологическим отделением «ОКБ № 1» Олег Рейтблат.

Тюменским докторам снизить смертность удалось благодаря работе медперсонала кардиологической и рентгенхирургической служб «ОКБ №1», где оказывается экстренная помощь пациентам с инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией. Более 70% объема всей помощи – высокотехнологичная.

Ежегодно в Тюменской области на миллион человек взрослого населения выполняют более полутора тысяч ангиопластик со стентированием. Важную роль сыграла также диагностика. По уровню и возможностям диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений «ОКБ №1» стоит в ряду лучших российских клиник, сообщает пресс-служба больницы.

Оптимизация маршрутизации экстренных пациентов в «ОКБ №1» также позволила снизать показатель. От «дверей больницы» до оперативного вмешательства проходит менее 37 минут благодаря правильно выстроенному взаимодействию ряда служб. Время значительно сократилось в сравнении с предыдущими годами, и существенно ниже показателей большинства регионов. Сейчас рекомендованный показатель - 60 минут.

Также на снижение летальности от сердечно-сосудистых заболеваний влияет оперативная и высокопрофессиональная работа службы скорой помощи. Значимой остается и комплексная профилактическая работа. В том числе такие мероприятия, как «День сердца», который проходил в 2018 году в МТЦ «Космос».

Кардиологи рекомендуют регулярно проходить диагностику, чтобы избежать угрожающих жизни последствий. Врачи рекомендуют особо внимательно относиться к своему сердцу и не откладывать поход к врачу. Для удобства пациентов в «ОКБ №1» даже разработаны специальные диагностические программы для проверки сердца.