Занятия второй смены всех школьников Тюмени пройдут в обычном режиме
Уроки у начальной школы не отменены
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Занятия второй смены в школах Тюмени сегодня проходят в обычном режиме. Актировки, как для учеников 1-4 классов первой смены нет.
Сейчас на улице -22 градуса, скорость ветра всего 1 м/с. Однако влажность воздуха 81% и по ощущениям как при -26 градусах. По прогнозам, к вечеру потеплеет еще на несколько градусов, при этом влажность увеличится.
Напомним, утром сегодня многие родители были крайне удивлены, что ученики с 1 по 4 классы остаются дома. Термометры показывали -25, но горожане сообщали, что градуснили их автомобилей сообщали о -18 и даже -16 градусов.