2019-01-09T09:22:45+03:00
Звезды

Тюменских подростков приглашают на открытое занятие по хип-хопу

На занятие приглашают ребят от 10 до 18 лет
Марина Васильева
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Фото пресс-службы Дворца творчества и спорта «Пионер»Фото пресс-службы Дворца творчества и спорта «Пионер»
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Во Дворце творчества и спорта «Пионер» стартовал набор группы по хип-хопу. На занятия приглашают ребят в возрасте от 10 до 13 лет и подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Участникам занятий предстоит выполнить растяжку, изучить базовые шаги и движения. Также в рамках тренировки подростки получат навыки фристайла и узнают множество упражнений для более продвинутого уровня. Это позволит развить у учеников физические и творческие навыки.

- Такое направление досуга подойдет всем, кто интересуется уличными культурами и хочет развиваться в этом направлении, - отметили в учреждении, добавив, что занятие состоится 12 января.

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