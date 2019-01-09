Тюменских подростков приглашают на открытое занятие по хип-хопу

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:22:45+03:00

На занятие приглашают ребят от 10 до 18 лет

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Во Дворце творчества и спорта «Пионер» стартовал набор группы по хип-хопу. На занятия приглашают ребят в возрасте от 10 до 13 лет и подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Участникам занятий предстоит выполнить растяжку, изучить базовые шаги и движения. Также в рамках тренировки подростки получат навыки фристайла и узнают множество упражнений для более продвинутого уровня. Это позволит развить у учеников физические и творческие навыки.

- Такое направление досуга подойдет всем, кто интересуется уличными культурами и хочет развиваться в этом направлении, - отметили в учреждении, добавив, что занятие состоится 12 января.