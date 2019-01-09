Тюменские врачи сохранили женщине единственную почку

9 Янв. 2019 2019-01-09T07:20:46+03:00

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В декабре в ОКБ №2 обратилась 63-летняя жительница юга Тюменской области. Она жаловалась на боль в животе. Врачи диагностировали у нее мочекаменную болезнь.

- Крупный, размером с куриное яйцо, камень наглухо закупорил почечную лоханку, а конкременты поменьше полностью заполнили мочеточник. Сложность ситуации заключалась в том, что поражённая почка была единственной и имела необычное строение, - рассказал заведующий урологическим отделением ОКБ №2 Станислав Хилькевич.

Он пояснил, что пациентка родилась с полным удвоением почки. При этой аномалии орган имеет вид двух соединенных воедино почек, каждая из которых обладает собственными кровоснабжением и системой оттока мочи. Сама по себе аномалия не несет опасности, но из-за большого коралловидного камня нижний сегмент почки перестал справляться со своими функциями.

Удаление единственной почки неминуемо привело бы к большим проблемам со здоровьем женщины. Урологи решили обратить физиологическую особенность в пользу пациента и провести резекцию только нижнего сегмента удвоенной почки, сохранив при этом непоражённую верхнюю часть.

На основе данных высокотехнологичных исследований врачи разработали план хирургического вмешательства. Впервые в истории ОКБ №2 нефрэктомию провели лапароскопически – через три небольших прокола в брюшной стенке, чтобы избежать большой кровопотери. Операция заняла около шести часов.

Уже на четвертый день пациентка в удовлетворительном состоянии была выписана из стационара. Оставшаяся часть почки успешно справляется с нагрузкой, женщине не требуется искусственная очистка крови от продуктов жизнедеятельности.