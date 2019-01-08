Следователи возбудили дело по факту гибели девочки в тюменском батутном центре

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:48:13+03:00

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Следователи СК РФ по Тюменской области возбудили уголовное дело по факту смерти девочки-подростка в батутном центре, расположенном в одном из городских торгово-развлекательных центров. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

По предварительным данным, 5 января 2018 семнадцатилетняя девушка во время прыжков на батуте получила травму, в результате которой скончалась на месте.

В настоящее время устанавливается причина смерти, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководством следственного управления по Тюменской области.