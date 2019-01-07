7 Янв. 2019 2019-01-07T16:22:54+03:00

В Тюменском районе практикуются беседы с населением на тему пожарной безопасности Фото: Татьяна Коркина

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В Тюменском районе реализуется проект по профилактике пожарной безопасности у детей «Кошкин дом». Как сообщает «Мой портал», этот проект стал главным событием встречи, которая прошла в посёлке Богандинский, на тему «Формирование навыков самосохранительного поведения у детей при пожарах. Обмен практиками».

Педагоги представили опыт обучения детей самосохранению на примере сказки. Воспитанники показали мини-представление и продемонстрировали навыки поведения в случае пожара. Этот проект высоко оценили уполномоченный по правам ребенка по Тюменской области Андрей Степанов, представители пожарной службы по Тюменской области, совета ветеранов и совета родителей, инспекторы по охране прав детства Тюменского района.

Ученик Новотарманской школы Иван Гуляев представил проект «Огненный спорт», который направлен на популяризацию социально-значимой и добровольческой деятельности по пожарной безопасности в подростковой среде. Ученики Мальковской школы активно используют современные технологии и различные технические гаджеты, а в Боровской МО активно практикуются беседы с населением на тему пожарной безопасности.

Отметим, что специалисты и педагоги из разных структур Тюменского района активно работают над тем, чтобы дети и взрослые были в безопасности.