2019-01-07T11:16:49+03:00
Общество

Тюменские старшеклассники прошли школу поликультурного общения

Мероприятие прошло на базе загородного лагеря «Остров детства»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские старшеклассники прошли школу поликультурного общенияТюменские старшеклассники прошли школу поликультурного общенияФото: Татьяна Коркина
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Тюменские старшеклассники – лидеры детских и молодёжных общественных объединений – прошли школу поликультурного общения на базе загородного лагеря «Остров детства». Как сообщает издание «Тюменская область сегодня», ребята обсудили в школе темы межнационального и межкультурного общения, взаимодействия с инвалидами, отношений «отцов и детей» и многие другие. Школяры объединились в четыре отряда и на три дня погрузились в атмосферу дружбы и творчества.

В рамках мероприятия прошли многочисленные мастер-классы, лекции, интерактивные игры. Старшеклассники создали эмблему фестиваля дружбы народов, научились выходить из различных конфликтов и развивали ораторское мастерство. Успели встретиться с Почётным консулом Республики Беларусь в РФ в Тюмени Владимиром Шуглёй и с уполномоченным по правам ребёнка в регионе Андреем Степановым. Представитель общественной организации «Белая трость» Степан Панов предложил игру, в которой ребята смогли почувствовать себя незрячим человеком.

Встретились ребята и с иностранными студентами из ТюмГУ (из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Марокко и Египта). Студенты рассказали про национальные праздники, игры, блюда, музыкальные инструменты и достопримечательности на своей родине.

Отметим, что проект реализован общественной организацией «Объединение детских и пионерских организаций «Ребячья республика» при поддержке комитета по делам национальностей Тюменской области.

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