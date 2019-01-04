Тюменская область примет квалифицированных соотечественников из-за рубежа

4 Янв. 2019 2019-01-04T18:07:40+03:00

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В Тюменской области продолжается реализация региональной государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом», рассчитанная до 2024 года.

По информации департамента труда и занятости Тюменской области, в 2018 году в регион переехало более 230 человек. Вернувшиеся в страну соотечественники расселяются на территории Абатского, Армизонского и еще шестнадцати муниципальных районов, а также Голышмановского и Заводоуковского городских округов.

Чтобы стать участником программы, переселенец должен обладать профессией, востребованной на выбранной территории. На сегодняшний день на территориях вселения ждут врачей различных специализаций, фельдшеров, фармацевтов, педагогов, агрономов, инженеров, ветеринарных врачей, зоотехников, электромонтеров и других квалифицированных специалистов. Сведения об имеющихся вакансиях публикуются на сайте «Переселение соотечественников в Тюменскую область» в разделе «Вакансии».

Среди участников программы и членов их семей, переехавших на территорию региона с 2013 года, более 60 человека трудоустроены на вакансии врачей, более 230 - учителей, около 140 - специалисты сельского хозяйства.