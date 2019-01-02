Тюменцы просят Галю отпустить Димона

2 Янв. 2019 2019-01-02T12:21:53+03:00

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В детстве почти каждый из нас был заточен за мелкие провинности дома. Друзья приходили под окна и кричали по имени, вызывая погулять. Видимо, потому видео с призывами выйти на улицу взрослого друга, вызвало так много откликов и просмотров.

Накануне видеозапись появилась в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети ВКонтакте. Вечером два взрослых мужчины подшофе стояли под окнами одной из тюменской многоэтажек во дворе и громко кричали «Галяяя, пусти Димона!»,«Димооооон, выходи!». Очевидцы не смогли удержаться и записали на видео юмористическую ситуацию.

После протяжных криков, Димон так и не вышел. Друзья ушли ни с чем.

Тюменцы горячо сопереживают мужчинам и активно комментируют кадры. «Димон под каблуком», «Димон 31-е видимо хорошо отметил, а Галка, по всей видимости, не в восторге от этого была», «Я бы отпустила его на ее месте. Такое милое видео», «Сижу теперь, переживаю за Димона, теперь буду весь год переживать, пустила ли Галя Димона?» - пишут тюменцы.

Ролик горожане признали милым и сейчас его просмотрели почти 35 тысяч подписчиков группы.