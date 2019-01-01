2019-01-01T15:44:33+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, как встать на лыжи

Тренироваться желательно 2-3 раза в неделю
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Длинные выходные - прекрасный повод для занятия спортом. Тем более, что после обильного застолья, зимние забавы на свежем воздухе помогут сбросить лишние килограммы. Одно из самых популярных зимних видом спорта – лыжи.

Медики рассказали тюменцам, как лучше начать занятия, чтобы спорт пошёл в пользу, а не во вред.

Как и любой вид спорта, ходьба на лыжах имеет свои противопоказания: острые и хронические заболевания в стадии обострения, заболевания сердечно-сосудистой системы, проблемы с вестибулярным аппаратом и т.д.

Следует отметить, что после перенесённых простудных заболеваний, протекавших без осложнений, необходимо ограничить занятия физкультурой и спортом в течение 1-2 недель.

- Существуют два стиля катания – классический и коньковый, и экипировка для этих стилей нужна разная, - отмечает главный врач Областного центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Ирина Ревнивых, - Принципиальная разница между ними заключается в жесткости лыж, длине палок, а также в типах креплений и ботинок. Когда Вы катаетесь в классическом стиле, лыжи двигаются по лыжне параллельно друг другу. Начинающему лыжнику стоит отдать предпочтение именно «классике». Главное условие для всех начинающих - постепенность в увеличении нагрузки.

Одеваться для катания на лыжах лучше в специализированные спортивные костюмы. Одежда для катания на лыжах должна быть легкой, эластичной и многослойной.

Продолжительность занятий зависит от погоды, а также возраста и уровня тренированности.

Совершать прогулки, тренироваться желательно 2-3 раза в неделю по 40-60 минут. Начинающему лыжнику за одно занятие достаточно пройти пять километров.

В связи с возможностью переохлаждения катание на лыжах при сильном ветре и низкой температуре воздуха (ниже —20°С) нежелательно.

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