В селе Чикча захрюкали страусы Эму

СЕГОДНЯ 16:10 2018-12-30T16:10:04+03:00

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Австралийская весна наступила в Чикче. На территории страусиной фермы захрюкали страусы Эму. У них наступил брачный период.

- Эму – уроженцы Австралии, - рассказала хозяйка фермы Наталья Демченко, - И не смотря на сибирские морозы самцы Эму ведут себя как у себя на родине, где сейчас наступила весна. В прошлом году яйца отложили уже в ноябре. В этом чуть припозднились – ждем в декабре.

В хозяйстве Демченко два самца Эму и одна самочка. Она откладывает яйца в гнезда, подготовленные обоими кавалерами, которые и высиживают птенцов в течение 50-60 дней. В этом году пополнения в семье Эму ждут ближе уже к 8 марта.

По словам Наталья Демченко, не все самцы Эму одинаково беспокоятся о своем потомстве. Один сам садится на гнездо, а второй – переложил эти хлопоты на хозяев фермы.

Страусиная ферма в Чикче была организована в 2009 году. Основным направлением фермерского хозяйства является выращивание и разведение черного африканского страуса, с целью получения от него мяса, кожи, ценного жира и перьев, а также для дальнейшей продажи молодняка.

Помимо этого на ферме организуются познавательные экскурсии.