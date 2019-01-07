Тюменский психолог рассказала, как добиться потепления климата в семье

7 Янв. 2019 2019-01-07T06:07:00+03:00

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Главный специалист по работе с молодёжью тюменского центра «Дзержинец», психолог Галина Прокопенко рассказала о том, что свободное время на новогодних каникулах необходимо использовать для общения, игр и создания семейных традиций. По её словам, детям хочется, чтобы с ними разговаривали не только про оценки в школе, но и о душевных переживаниях.

- Конечно, почти всем детям хочется игрушек и гаджетов, но все же главное для них — теплые мамины объятия и твердая поддержка отца, – отметила она.

По мнению психолога, чтобы потеплел домашний климат, инициатива должна пойти от взрослых, т.к. они старше и мудрее. Так, всегда нужно помнить, что семья – это одна команда. Нужно ценить и поощрять успехи каждого и не акцентировать внимание на неудачах. Не нужно сравнивать детей или мужа/жену с другими людьми – сравнивать можно только с самим собой сегодня и, например, вчера. Также нужно контролировать свои эмоции, особенно гнев. Если вы не в духе, лучше скажите, что раздражены и поговорите потом.

Также, по словам Галины Прокопенко, нужно учиться понимать другого и прощать, подумать о внутреннем мире близкого человека, а не о внешнем проявлении чувств.

- Также важно помнить, что скандалы между родителями не должны происходить при детях. Дом для всех членов семьи является оплотом, нерушимой крепостью, где каждый чувствует себя в безопасности и куда хочется вернуться, - рассказала Галина Прокопенко.

Стоит отметить, что 8 января в 14 часов в центре «Дзержинец» (ул. Механическая, 31) состоится семинар «Слагаемые счастья». Он позволит понять, как быть счастливым самому, в семье и в обществе.