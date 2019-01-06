Тюменские подростки пройдут профориентационное тестирование по программе «Навигатум»

6 Янв. 2019 2019-01-06T11:03:58+03:00

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Профориентационное тестирование по программе «Навигатум» проведут тюменские педагоги с детьми из малоимущих семей и из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как сообщает «Тюменская область сегодня», это станет возможным благодаря президентскому гранту, которую в ноябре 2018 года получила ТРОО «Тепло души детям-сиротам».

Благодаря дистанционной программе «Навигатум», созданной в России по федеральному образовательному проекту, можно будет определить склонность ребёнка к тому или иному виду деятельности. Занятия по программе мотивируют на поиск интересной профессии. Материалы показывают историю профессий от времён палеолита до наших дней. Педагоги расскажут как об известных профессиях, так и новых, которые будут актуальны в ближайшие 10 лет.

По словам куратора профориентационного проекта Ольги Кутузовой, на каждом занятии будут просмотрены притчи-сказки, которые поспособствуют избавлению от страхов и развитию целеустремлённости и уверенности в себе.

- Часто дети улавливают глубокий смысл притчи, если же нет, то в обсуждении находят его вместе с педагогом. Вторая часть занятия — профориентация в форме игры. Через полгода обучения дети научим ребят правильно составлять резюме для поиска работы. На занятия принимаем подростков от семи до 17 лет, - рассказала она.