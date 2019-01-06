Тюменские родители и их дети поборются за звание лучшей семьи

6 Янв. 2019 2019-01-06T07:44:12+03:00

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В Тюмени с января по май 2019 года пройдёт фестиваль уникального формата «FamilyGO!», в котором родители и их дети будут состязаться в квестах и конкурсах на звание лучшей семьи. Как сообщает «Мой портал», проект ориентирован на семьи с подростками в возрасте 11-16 лет.

По словам организаторов, фестиваль будет интересен тем, у кого есть трудности в общении с подростками и тем, кто хочет научиться понимать друг друга и договариваться. Как отметила руководитель проекта Кани Исаева, возраст выбран не случайно – именно в период с 11 до 16 лет ребёнок взрослеет, растёт, и им нужна поддержка родителей.

- Родители не знают, как правильно отнестись к перепадам в настроении ребенка и к изменению его поведения. Хотя это является нормальным процессом: и в плане физиологии, и в психологическом плане, - рассказала Кани Исаева.

На старте фестиваля родителей и детей ждёт знакомство с психологами проекта. Семьи выберут наставника, который будет сопровождать их на мероприятиях, а также бесплатно проконсультируются у психолога на тему семейных отношений. Кроме того, семей ждёт продолжение в онлайн-формате. Участники поборются за звание лучшей семьи, приняв участие в челлендж-программе. Победителей определят на итоговом закрытии в июне 2018 года.

Регистрация семей-участников доступна здесь.