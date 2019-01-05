Тюменские дети-сироты учатся гончарному мастерству

5 Янв. 2019 2019-01-05T16:15:27+03:00

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Тюменская региональная организация «Тепло души детям-сиротам» получила Президентский грант на организацию работы Мастерской талантов «Тепло души». Как сообщает портал «Вслух.ру», здесь ребята из неблагополучных семей и детских учреждений познакомятся с гончарным делом на практике, пройдут курс профориентации, который включает в себя определение склонности к типу профессии, игры и знакомство с разными профессиями.

По словам руководителя общественной организации Юлии Таракановой, занятия по керамике и гончарному мастерству развивают мелкую моторику и делают руки детей сильными. Ведь чтобы создать шедевр, нужно хорошенько размять и подготовить материал.

- На лепке процесс творчества не заканчивается: изделие необходимо высушить, замыть, обжечь и расписать, а значит ребенок учиться терпению и усидчивости. Так ребёнок воспринимает ценность труда, а творческие способности ребенка развиваются.

После того, как ребёнок создаст своё творение, ему предлагают реализовать его на ярмарке, которая проводится раз в месяц. Вырученные деньги идут на организацию Нового года. Первая ярмарка прошла в декабре 2018 и была приурочена к Новому года. Продолжительность реализации первой части проекта составит 13 месяцев, вторая часть посвящена профориентации.