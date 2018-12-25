Тюменских филателистов приглашают пополнить свою почтовую коллекцию

СЕГОДНЯ 14:45 2018-12-25T14:45:49+03:00

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Тюменских посткроссеров и ценителей филателии приглашают пополнить свою почтовую коллекцию в магазине «Филателист» (ул. Республики, 144), который в середине декабря снова открыл свои двери. Как рассказали в пресс-службе «Почты России», в магазине можно увидеть различные марки, открытки, буклеты, альбомы для открыток и монет.

По словам обладателя обширной коллекции уникальных марок со всего мира Андрея Торбина, на сегодняшний день во всём мире выпущено более 1 млн различных марок, которые являются значимой деталью при формировании образа государства.

- Разлетаясь на почтовых отправлениях по всему свету, они рассказывают получателям о культуре и истории страны. Выходом марок отмечают значимые события в истории государств, увековечивают память об исторических личностях. Часто на марках появляются произведения искусства, - отметил он.

Андрей Торбин посвятил своему увлечению более 50 лет, и сейчас с удовольствием помогает тюменцам в пополнении их коллекций. По его мнению, почтовое увлечение способствует формированию интереса к истории, географии, литературы, языка и культуры страны в целом. Тем самым, расширяется кругозор и круг общения.