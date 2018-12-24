2018-12-24T15:02:34+03:00
Общество

Тюменские поисковики готовят уникальный сборник медальонов

В нем будет собрана информация о солдатах, найденных на полях сражений
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменские поисковики готовят уникальный сборник медальонов. Фото Тюменского областного поискового центраТюменские поисковики готовят уникальный сборник медальонов. Фото Тюменского областного поискового центра
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Уникальный сборник солдатских медальонов создают поисковики Тюменской области. Новый проект стартовал в региональном поисковом центре. В одной книге будут собраны вкладыши из смертных медальонов солдат Великой Отечественной войны, найденные при раскопках на полях сражений.

Ежегодно при полевых поисковых работах ребята находят личные опознавательные знаки участников Великой Отечественной войны. Именно по вкладышу из медальона поисковики стараются узнать информацию о найденном бойце.

Главная цель проекта тюменских поисковиков – рассказать и наглядно показать людям как выглядели вкладыши из солдатских медальонов, с какими особенностями сталкиваются поисковики при определении личности солдата по данным из вкладыша медальона. На данный момент ведется работа по сбору и систематизации вкладышей, а также подготовка их в графических редакторах.

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