Тюменские поисковики готовят уникальный сборник медальонов

СЕГОДНЯ 14:54 2018-12-24T15:02:34+03:00

В нем будет собрана информация о солдатах, найденных на полях сражений

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Уникальный сборник солдатских медальонов создают поисковики Тюменской области. Новый проект стартовал в региональном поисковом центре. В одной книге будут собраны вкладыши из смертных медальонов солдат Великой Отечественной войны, найденные при раскопках на полях сражений.

Ежегодно при полевых поисковых работах ребята находят личные опознавательные знаки участников Великой Отечественной войны. Именно по вкладышу из медальона поисковики стараются узнать информацию о найденном бойце.

Главная цель проекта тюменских поисковиков – рассказать и наглядно показать людям как выглядели вкладыши из солдатских медальонов, с какими особенностями сталкиваются поисковики при определении личности солдата по данным из вкладыша медальона. На данный момент ведется работа по сбору и систематизации вкладышей, а также подготовка их в графических редакторах.