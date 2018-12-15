2018-12-15T12:30:11+03:00
Спорт

Александр Моор пожелал удачи финалистам Кубка России по киберспорту в Тюмени

В областном центре стартовали главные игры 2018 года
Марина Васильева
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Фото с официальной страницы губернатора во ВконтактеФото с официальной страницы губернатора во Вконтакте
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В Тюмени стартовали состязания в рамках гранд-финала Кубка России по киберспорту. С началом игр собравшихся поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В своей приветственной речи глава региона отметил уникальность международного события. Впервые соревнования такого уровня проходят за пределами Москвы.

- Нам очень приятно, что местом его проведения был выбран город Тюмень. Для нас это большая честь и большая ответственность. Сегодня к нам приехали лучшие киберспортсмены России, преодолевший трудный отбор - больше 27 тысяч участников соревновались за это право, - подчеркнул Александр Моор.

Губернатор напомнил, что впервые массовые киберспортивные мероприятия в Тюмени прошли в декабре 2017 года. За этот год руководство области многое сделало для развития киберспорта в регионе. Так, в марте 2018 года был проведен большой тюменский киберфестиваль, на котором присутствовали спортсмены из 87 городов России, пяти стран, в целом площадку посетили более шести тысяч человек.

Губернатор выразил благодарность Федерации компьютерного спорта России и лично президенту Дмитрию Смиту за то, что гранд-финал проходит в областные столице, отметив, что это только начало совместного пути. Затем Александр Моор пожелал киберспортсменам удачи и победы в турнире. После чего вместе с Дмитрием Смитом осмотрел площадку, где проходит соревнование.

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