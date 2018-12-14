2018-12-14T09:46:08+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге отметил 30-летний юбилей вместе с клиентами

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Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге отметил 30-летний юбилей вместе с клиентамиБанк УРАЛСИБ в Екатеринбурге отметил 30-летний юбилей вместе с клиентами
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В Екатеринбурге, в рамках программы праздничных мероприятий в честь 30-летия ПАО «БАНК УРАЛСИБ», состоялся торжественный вечер для клиентов и партнеров банка. Гостями праздника, который прошел в ресторане «Дубровин» отеля «Екатеринбург. Центральный», стали более 20 представителей различных отраслей бизнеса, наиболее тесно сотрудничающих с Банком.

Вечер прошел в теплой дружеской атмосфере. Гости торжественного мероприятия получили возможность встретиться в неформальной обстановке с менеджерами, которые организуют финансовое обслуживание их бизнеса, а также помогают в управлении личным и семейным капиталом.

«30 лет – очень важная дата для нас, – отметил Исполнительный директор, управляющий филиалом Банка УРАЛСИБ в Екатеринбурге Александр Киреев. – Большой опыт и безупречная репутация, которую мы смогли наработать за это время, позволяют обслуживать наших клиентов на высшем уровне, быстро решать возникающие задачи, предоставлять экспертные консультации. Мы благодарим наших клиентов за доверие и поддержку, которые они оказывают Банку».

Выступая с поздравлениями, гости отмечали внимательный и профессиональный подход менеджеров УРАЛСИБа к эффективному решению финансовых задач своих клиентов.

Клиентские вечера в честь 30-летия Банка УРАЛСИБ уже прошли в Уфе, Санкт-Петербурге, Челябинске и Краснодаре.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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