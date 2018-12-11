Трансформаторы «Профотек» установлены на цифровой подстанции «Уват» АО «Транснефть — Сибирь»

11 Дек. 14:26 2018-12-11T14:26:41+03:00

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Завершено строительство цифровой подстанции на объекте трубопроводного транспорта нефти — масштабного проекта, реализуемого ПАО «Транснефть» в Тюменской области. Подстанция обеспечит электроснабжение инфраструктуры системы магистральных нефтепроводов.

ЦПС «Уват» стала самым крупным проектом, в котором приняла участие портфельная компания РОСНАНО АО «Профотек», поставив цифровое оборудование и осуществив его монтаж и пуско-наладку. Оптические измерительные трансформаторы тока и напряжения имеют ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с традиционными трансформаторами, в частности, широкий динамический диапазон измерений, высокую точность измерений в переходных процессах и отсутствие насыщения при коротких замыканиях.

На текущий момент ключевыми заказчиками продукции АО «Профотек» являются такие компании, как ПАО «ФСК ЕЭС» (ПС 500 кВ «Тобол»), АО «ОЭК», ПАО «Транснефть», ПАО «РусГидро», ООО «Газпром энергохолдинг», «РУСАЛ», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и другие. Кроме того, технологические решения АО «Профотек» успешно проходят испытания на подстанциях в Швейцарии (Group-E), Италии (Terna), Франции (EDF) и Канаде (IREQ, HydroQuebec).

Олег Рудаков, генеральный директор АО «Профотек»: «Использованные на ЦПС „Уват“ цифровые измерительные трансформаторы тока и напряжения производства АО „Профотек“ позволят усовершенствовать защиту электрооборудования и улучшить качество учета электроэнергии. Оптические трансформаторы — источник первичных цифровых измерений, открывающий дорогу к эффективной работе цифровых подстанций».

Сергей Зайцев, главный энергетик Тобольского управления магистральных нефтепроводов АО «Транснефть-Сибирь»: «Цифровая подстанция „Уват“ — это уникальный объект, в котором реализованы все доступные новейшие технологии. Здесь использованы цифровые трансформаторы тока и напряжения, которые позволили усовершенствовать защиту электрооборудования, уменьшить потери и улучшить качество электрической энергии и обеспечить безаварийную работу подстанции»