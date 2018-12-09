Тюменские воспитанники учатся печь пирожки и пришивать пуговицы

9 Дек. 16:13 2018-12-09T16:13:58+03:00

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В тюменском социально-реабилитационном центре «Согласие» оборудовали класс кулинарии и швейной мастерской, которые были открыты в рамках реализации проекта «Точка возврата». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, комплекс мер под этим названием направлен на организацию продуктивной социально-значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

В рамках «Точки возврата» воспитанники центра «Согласие» занимаются разнообразными полезными делами, в частности, участвуют сразу в нескольких программах проекта. Например, в программе «Я – кондитер» ребята получают первичные навыки технологии приготовления различных видов теста и изготовления домашней выпечки: пирожков, печенья, пирогов, блинов, оладий.

На программе «Белошвейка» воспитанники знакомятся с обустройством швейной машины и оверлога, а также учатся различным видам машинных и ручных швов, мелкому ремонту одежды. Они сами пришивают пуговицу, штопают дыры на одежде, накладывают заплатки и узнают о технологиях раскроя и шитья одежды

По мнению инструктора по труду Светланы Каиль, для неё самое важное дать детям элементарные навыки обслуживания себя в быту, чтобы они могли быть самостоятельными, помогали взрослым в повседневной жизни.

- Умение что-то делать своими руками помогает ребятам обрести уверенность в себе, - рассказала Светлана.

Напомним, в ноябре «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что реабилитационный центр «Родник» закупил новое эффективное оборудование «Полимаг-02», предназначенное для проведения общей магнитной терапии. Аппарат лечит низкочастотным, низкоинтенсивным импульсным магнитным полем, ведь магнитотерапия – один из самых эффективных и безопасных методов физиотерапевтического лечения.