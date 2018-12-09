2018-12-09T00:25:56+03:00
Общество

Погода в Тюмени 9 декабря: вот тебе, бабушка, и Юрьев день

Днём до -12 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 9 декабря: вот тебе, бабушка, и Юрьев деньПогода в Тюмени 9 декабря: вот тебе, бабушка, и Юрьев деньФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени 9 декабря ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ночью и утром в отдельных районах туман, ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -12...-17 C, при прояснении до -22 C, днем -8...-13 C.

По народному календарю 9 декабря – Юрьев День (Юрия Холодного, Егорий Зимнего). В этот день в старину ходили слушать воду в колодцах. Если вода не колыхалась, то зима будет тёплая. Если слышались звуки – значит, впереди сильные морозы и вьюга. Если до этого дня выпадет много снега, то к 6 мая скот уже будет щипать травушку в полях.

В этот день крестьяне могли уйти к другому барину, отсюда и пошла поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!».

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