2018-12-07T20:03:42+03:00
Звезды

Тюменский ансамбль стал лауреатом конкурса «Восточная сказка»

Ребята получили диплом лауреата Гран-при в возрастной группе «13–15 лет»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменский ансамбль стал лауреатом конкурса «Восточная сказка»Тюменский ансамбль стал лауреатом конкурса «Восточная сказка»Фото: pixabay.com
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Тюменский ансамбль «Акварель» хореографического отделения детской школы искусств «Этюд» под руководством Надежды Тележкиной и Натальи Носовой стал одним из лауреатов XIX Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Восточная сказка». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, ребята получили диплом лауреата Гран-при в возрастной группе «13–15 лет» в номинации «Народный танец» и грант на Международный конкурс-фестиваль «Открытые страницы. Екатеринбург» в 2019 году.

Конкурс-фестиваль проходил в столице Татарстана, Казани, и проводился для того, чтобы выявить и поддержать талантливую молодёжь, популяризировать искусство в его исполнительском и педагогическом аспектах, а также открыть новые имена и таланты в области искусств.

XX Международный конкурс-фестиваль состоится уже с 3 по 6 января 2019 года. Ребята будут соревноваться в таких номинациях, как «Танцевальное творчество», «Вокальное творчество», «Инструментальное творчество», «Конкурс молодых композиторов и бардов», «Театральное творчество», «Цирковое искусство, оригинальный жанр», «Изобразительное творчество», «Выставка прикладного искусства», «Конкурс костюма» и «Дебют».

Возрастные категории: до 6 лет; с 7 до 8 лет; с 9 до 10 лет; с 11 до 12 лет; с 13 до 15 лет; с 16 до 18 лет; с 19 до 25 лет; старше 25 лет; смешанная группа. На официальном сайте фестиваля сообщается, что в коллективе каждой возрастной категории допускается наличие не более 30% участников младше или старше указанных возрастных рамок. Участники всех номинаций могут исполнять конкурсные произведения с живым музыкальным сопровождением или иметь фонограммы.

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