2018-12-06T07:31:21+03:00
Общество

В Тюмень привезли новогодние марки для поздравительных открыток и писем

Снегурочку в лесу можно купить только в одном месте
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
В Тюмени привезли новогодние марки для поздравительных открыток и писем. Фото Почты РоссииВ Тюмени привезли новогодние марки для поздравительных открыток и писем. Фото Почты России
Изменить размер текста:

Новогодние марки для поздравлений по почте поступили в Тюмень. Для города выделено 1800 марок с изображением Снегурочки на фоне зимнего леса. Их можно приобрести в центральном отделении почтовой связи.

Марки начали распространять по России после того, как 4 декабря в резиденции Российской Снегурочки в Костроме прошло гашение первой новогодней марки. Общероссийский тираж составил 333 тысячи экземпляров.

Тюменский филиал Почты России напоминает, что о новогодних поздравлениях следует позаботиться заблаговременно: отправить почтовую карточку или посылку своим друзьям и близким можно в ближайшем почтовом отделении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские Тюмени прикрыли поставку наркотиков в гипсовых фигурках из Петербурга
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание