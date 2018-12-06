2018-12-06T07:31:21+03:00
Общество

В Тюмень привезли новогодние марки для поздравительных открыток и писем

Снегурочку в лесу можно купить только в одном месте
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени привезли новогодние марки для поздравительных открыток и писем. Фото Почты РоссииВ Тюмени привезли новогодние марки для поздравительных открыток и писем. Фото Почты России
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Новогодние марки для поздравлений по почте поступили в Тюмень. Для города выделено 1800 марок с изображением Снегурочки на фоне зимнего леса. Их можно приобрести в центральном отделении почтовой связи.

Марки начали распространять по России после того, как 4 декабря в резиденции Российской Снегурочки в Костроме прошло гашение первой новогодней марки. Общероссийский тираж составил 333 тысячи экземпляров.

Тюменский филиал Почты России напоминает, что о новогодних поздравлениях следует позаботиться заблаговременно: отправить почтовую карточку или посылку своим друзьям и близким можно в ближайшем почтовом отделении.

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