Тюменские школьники посетят «Урок цифры»

СЕГОДНЯ 19:50 2018-12-05T19:50:21+03:00

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Тюменские школьники завтра, 6 декабря, познакомятся с основами программирования в рамках Всероссийской акции «Урок цифры», посвящённой Дню информатики в России. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, на связь со школьниками региона выйдет студия Тюменского технопарка, а её специалисты проведут для ребят цикл необычных уроков с практической тренировкой навыков программирования.

Впоследствии уроки будут проходить один раз в месяц с февраля по май 2019 г. Каждый из них будет посвящен определенной теме и направлен на развитие цифровых знаний и навыков по направлению «Кадры и образование» в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Благодаря участию в «Уроке цифры», ученики узнают, насколько важно развитие цифровых навыков, и познакомятся с основами программирования в увлекательной форме. Учителя смогут повысить интерес школьников к информатике с помощью современных игровых и интерактивных технологий в обучении.

Стоит отметить, что «Урок цифры» нацелен на продолжение традиций ежегодной акции «Час кода», которая проводилась в российских школах с 2014 по 2017 гг.

Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика», ведущие российские технологические компании: фирма «1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Кодвардс», Mail.Ru Group, а также Университет НТИ «20.35» и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

Подробнее об «Уроке цифры» можно узнать на официальном сайте мероприятия.