2018-12-04T20:19:17+03:00
Общество

За травму в автобусе ПАТП выплатит тюменке 50 тысяч рублей

Она получила ушиб, когда заходила в салон
Маргарита КАЛИНКИНА
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50 тысяч в качестве компенсации морального вреда выплатит ПАТП №1 в Тюмени 54-летней горожанке. Женщина получила травму, когда заходила в автобус.

Пассажирку зажало дверями, когда она заходила в автобус №96. Автобус поехал и остановился только когда женщина и другие граждане закричали. Тюменка зашла в салон и доехала до нужной остановки, а вечером из-за сильной боли обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у нее ушиб тазобедренного сустава и назначили лечение.

Инцидент произошел на остановке "Новая" в августе. В сентябре женщина обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать с перевозчика моральный вред. В суде представитель ПАТП №1 предложил заключить мировое соглашение. Стороны сошлись на сумме в 50 тысяч рублей, сообщили в областной прокурате.

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