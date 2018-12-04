2018-12-04T20:19:17+03:00
Общество

За травму в автобусе ПАТП выплатит тюменке 50 тысяч рублей

Она получила ушиб, когда заходила в салон
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

50 тысяч в качестве компенсации морального вреда выплатит ПАТП №1 в Тюмени 54-летней горожанке. Женщина получила травму, когда заходила в автобус.

Пассажирку зажало дверями, когда она заходила в автобус №96. Автобус поехал и остановился только когда женщина и другие граждане закричали. Тюменка зашла в салон и доехала до нужной остановки, а вечером из-за сильной боли обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у нее ушиб тазобедренного сустава и назначили лечение.

Инцидент произошел на остановке "Новая" в августе. В сентябре женщина обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать с перевозчика моральный вред. В суде представитель ПАТП №1 предложил заключить мировое соглашение. Стороны сошлись на сумме в 50 тысяч рублей, сообщили в областной прокурате.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские Тюмени прикрыли поставку наркотиков в гипсовых фигурках из Петербурга
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание