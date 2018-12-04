2018-12-04T19:05:29+03:00
Экономика

Тюменское предприятие планирует поставлять пломбир в Казахстан, Монголию и Китай

«Ландис» готовит продукцию только из натурального сырья
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://www.instagram.com/landis_tyumen/?hl=enФото: https://www.instagram.com/landis_tyumen/?hl=en
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Производственное предприятие «Ландис» стало первым резидентом зоны экономического развития, созданной на индустриальном парке «Боровский». Как сообщили в департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, соглашение подписано сегодня, 4 декабря, директором ООО «Ландис» Андреем Пензиным и генеральным директором «Агентства инфраструктурного развития Тюменской области» Ольгой Романец.

По условиям соглашения, с 2018 по 2022 год компания «Ландис» получает право пользоваться налоговыми льготами. Налог на имущество компании в льготный период будет составлять 0%, региональная часть налога на прибыль будет снижена до 14%. Как отметила Ольга Романец, с момента подписания такого соглашения резидент, который запустил производство, может использовать те налоговые преимущества, которые анонсировались при создании и наполнении парка.

- Все эти меры поддержки зафиксированы в региональном законодательстве и будут оказываться резидентам на протяжении пяти лет с момента запуска производства, - подчеркнула Ольга Романец.

В июне 2018 года предприятие «Ландис» открыло цех по производству мороженого на территории парка «Боровский». Продукцию компании производят только из натурального сырья тюменских производителей, а у самих потребителей продукция пользуется большим спросом. В настоящее время в адрес производителя поступают заявки о поставках мороженого на зарубежные рынки, и в обозримом будущем компания планирует поставлять продукцию в Казахстан, Монголию и Китай.

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