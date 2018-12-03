СЕГОДНЯ 14:22 2018-12-03T14:22:54+03:00

Тюменские юные ратники реконструируют битву под Москвой 1941 года. Центра "Аванпост"

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Областной военно-патриотический образовательный слет «Юные ратники» вновь соберет членов «Юнармии» со вего региона. 5 и 6 декабря в центре «Алые паруса» более 100 юношей, девушек примут участие в целом комплексе интерактивных мероприятий.

По традиции мероприятие посвящено Дню воинской славы России - началу контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году.

Ребята погрузятся в атмосферу тех лет, посетив музейную экспозицию «Оружие и экипировка Великой Отечественной войны», урок живой истории «Битва под Москвой. Начало» и мастер-класс «Песня на войне». Здесь каждый сможет увидеть макеты оружия военных лет и примерить форму бойцов Красной армии, узнать о подвигах сибирских дивизий под Москвой.

Самой зрелищной частью слета обещает стать масштабная военно-историческая реконструкция битвы за Москву 1941 года. В селе Онохино как и 77 лет назад, вновь загрохочут пушки, и советские войска перейдут в контрнаступление на позиции противника.

Также любители тактических игр смогут проверить себя в турнире по настольной исторической игре «Битва за Москву».

В ходе образовательного блока «Event-menegment в системе патриотического воспитания» с наставниками поделятся опытом организации и проведения военно-патриотических мероприятий.

В рамках образовательного блока «Медиапатриотизм» слушателям расскажут об особенностях, принципах и правилах использования социальных сетей, как мощной информационной площадки патриотического воспитания молодежи.

Форум завершится 6 декабря «Летописью Слета». По многолетней традиции нагрудным знаком «Отличник добровольной подготовки к военной службе» будут награждены лучшие воспитанники специализированных групп добровольной подготовки к военной службе.