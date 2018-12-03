2018-12-03T13:42:32+03:00
Общество

Талантливые тюменские детки получат премию «Золотой Нафаня»

Мероприятие пройдёт 15 декабря
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Талантливые тюменские детки получат премию «Золотой Нафаня»Талантливые тюменские детки получат премию «Золотой Нафаня»Фото: Татьяна Коркина
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В областном детском центре «Ребячья республика» 15 декабря состоится первая детская ежегодная премия «Золотой Нафаня». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, премию вручат за выдающиеся успехи в области образования, творчества, спорта и социальной деятельности самым талантливым детям Тюменской области.

Конкурс, в финал которого вышли более 100 ребятишек, которые в течение года посещали детские загородные лагеря и центры региона, проходил в пять этапов. Участники формировали свое портфолио с наградами и оформляли заявку. Все полученные документы изучила комиссия конкурса, которая и определила претендентов на участие в народном голосовании. Проходило оно в официальной группе радиостанции «Ребячья республика», а в эфире звучали аудиовизитки ребят с рассказом о себе. По результатам голосования определили 27 финалистов – по 3 участника в каждой номинации, которые набрали наибольшее количество голосов.

Жюри определило имена 9 победителей в семи номинациях («Самые успешные детские музыкальные проекты и исполнители», «Самые успешные участники образовательных олимпиад», «Самые успешные юные актёры и артисты», «Самые успешные юные спортсмены» и другие), которые и получат статуэтки «Золотого Нафани» из рук выдающихся личностей Тюменской области.

В общей сложности, в празднике примут участие более 300 детей и взрослых. Здесь их ждёт торжественное вручение наград, гала-ужин, множество сюрпризов и предновогодняя атмосфера. В «Ребячью республику» приедут делегации от каждого загородного центра, кто представил на конкурс своих номинантов.

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